Regione Abruzzo, la nota: Pr Fesr Abruzzo 2021-2027: rafforzata la cooperazione per la seconda fase delle Strategie Territoriali nelle Aree Urbane Funzionali e Aree Interne

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 14 ott. – Consolidare la cooperazione tra istituzioni, enti locali e stakeholder tracciando un percorso concreto per l’attuazione delle politiche di sviluppo regionale finanziate dai fondi europei: è stato questo il risultato principale dell’incontro conclusosi oggi, organizzato nell’ambito dei Programmi FESR e Fse+ Abruzzo 2021-2027. L’appuntamento, svoltosi a L’Aquila nella sede del GSSI, ha rappresentato un momento di confronto tra la Regione e le Autorità Urbane e Territoriali, con l’obiettivo di delineare insieme le prossime tappe della seconda fase di attuazione degli Avvisi per le Aree Urbane Funzionali (AUF) e le Aree Interne (AI). Sono state fornite indicazioni operative per affrontare efficacemente la nuova fase delle Strategie Territoriali e rafforzare la collaborazione tra la Regione e i territori – precisa il comunicato. Un dialogo improntato alla cooperazione istituzionale, ritenuto essenziale per garantire che le politiche di coesione abbiano un impatto concreto e migliorino la qualità della vita delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. È’ stato ribadito che le Strategie Territoriali sono uno strumento ulteriore di promozione del territorio regionale mentre le Aree Urbane Funzionali e le Aree Interne rappresentano opportunità straordinarie per costruire progetti di promozione e marketing per la valorizzazione dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Per il sottosegretario con delega alla Programmazione, Daniele D’Amario, “la cooperazione istituzionale è la chiave per garantire che i fondi europei vengano utilizzati in modo strategico e integrato attraverso territori ampi costituiti dalle coalizioni di comuni – precisa la nota online. Questo metodo evita la frammentazione delle risorse e consente a ciascun territorio di poter valorizzare le proprie eccellenze – ” D’Amario ha, quindi, ribadito il ruolo attivo della Regione nel sostenere le Coalizioni territoriali, offrendo supporto per superare eventuali criticità nelle candidature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro odierno, hanno preso parte, tra gli altri, il dirigente regionale del Servizio Programmazione e Turismo, Carlo Tereo de Landerset, ed il dirigente dell’Autorità di gestione, Carmine Cipollone – si apprende dalla nota stampa. È stato, inoltre, posto l’accento sulla necessità di utilizzare le risorse in modo integrato e di coordinare i fondi europei con altre politiche nazionali e locali, come il PNRR, l’Accordo per la Coesione e lo Sviluppo Rurale – si apprende dalla nota stampa. Questo approccio mira a rafforzare non solo la capacità amministrativa degli enti locali, ma anche la coesione tra territori, promuovendo progetti condivisi e orientati al benessere delle comunità. Durante i lavori, nell’ambito del supporto fornito da Hub delle Competenze alle Strategie Territoriali, sono stati presentati i Rapporti d’Area – si legge sul sito web ufficiale. Questi documenti offriranno ai territori strumenti di analisi per definire le vocazioni territoriali e le priorità di intervento, anche attraverso analisi SWOT e la definizione di dati demografici e di densità produttiva – si apprende dal portale web ufficiale. Maria Rosaria Russo del Formez ha illustrato le attività di formazione e rafforzamento della capacità amministrativa, fondamentali per accompagnare le Coalizioni nella preparazione delle Strategie e nella gestione efficace dei progetti finanziati – precisa la nota online. L’incontro si è concluso con un richiamo alle successive scadenze operative e alle procedure da seguire per garantire un uso ottimale delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei prossimi mesi, la Regione continuerà a monitorare i progressi, offrendo sostegno ai territori e promuovendo la comunicazione istituzionale attraverso i propri canali ufficiali – aggiunge la nota pubblicata. COM.EU 241014

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it