Regione Abruzzo, la nota: Premio Borsellino: domani a L’Aquila presentazione delle iniziative per il 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio

Pescara, 12 apr. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, alle ore 11.00 di domani, mercoledì 13, parteciperà, a L’Aquila, nell’auditorium di palazzo Silone, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio – riporta testualmente l’articolo online. Infatti, gli organizzatori del Premio Paolo Borsellino e la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati – sez. Abruzzo, con il patrocinio della Regione Abruzzo, organizzeranno nei giorni 20 aprile, a Pescara, 21 a Teramo, 22 a Roseto e 23 a L’Aquila, le cerimonie di disvelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come “Quarto Savona 15”, dal nome della sigla dell’auto di scorta di Giovanni Falcone esplosa a Capaci.

Per presentare l’iniziativa in Abruzzo (unica regione con quattro città coinvolte) è stato organizzato un incontro con i giornalisti al quale prenderanno parte anche la presidente della giunta abruzzese dell’Associazione Nazionale Magistrati, Roberta D’Avolio, ed il delegato del premio Borsellino, Leo Nodari – precisa la nota online. US220412

