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Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Premio “Donne d’Abruzzo”, prorogato al 15 settembre il termine per le candidature

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Dal sito della Regione Abruzzo:Si amplia la finestra per presentare le candidature al Premio “Donne d’Abruzzo”, l’iniziativa voluta dall’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, per valorizzare il contributo delle donne che, attraverso il loro lavoro e il loro impegno, stanno contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per favorire una più ampia partecipazione e consentire a tutte le realtà interessate di proporre candidature meritevoli, la Regione ha disposto la riapertura dei termini, fissando la nuova data di scadenza al: 15 settembre 2026. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: dph012@pec.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, utilizzando il modello di istanza previsto dall’Avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Premio sarà assegnato nell’ambito di un evento, previsto per il prossimo autunno, dedicato a donne, lavoro e welfare: un appuntamento pensato per dare voce alle protagoniste del cambiamento e per raccontare, attraverso le loro storie, la forza e la pluralità dell’Abruzzo contemporaneo – recita il testo pubblicato online. Premio Donne d’Abruzzo

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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