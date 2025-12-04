Regione Abruzzo, la nota: Presentata all’Aquila la seconda edizione del progetto Eurema

Dal sito della Regione Abruzzo:Il progetto Eurema alla sua seconda edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Università e Regione Abruzzo hanno presentato il secondo bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni e rimarrà aperto almeno fino alla metà di febbraio per dare modo agli studenti universitari abruzzesi di iscriversi valutando tutte le possibilità lavorative e formative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Finanziato nell’ambito della programmazione Fse Plus 2021-2027, il progetto Eurema nasce grazie ad una collaborazione tra gli atenei abruzzesi e la Regione Abruzzo al fine di favorire, da un lato, la mobilità all’estero dei laureati e laureandi e dall’altro di “finanziare” il rientro in Italia con un tirocinio formativo presso un’azienda abruzzese pagato dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ad un primo momento di formazione all’estero, gestito dall’università di provenienza e finanziato in parte con i fondi del progetto Erasmus, segue un secondo “momento abruzzese” che prevede l’inserimento in un’azienda locale con un tirocinio finanziato dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La forza del progetto – spiega l’assessore alla Formazione e all’Università Roberto Santangelo – sta nella capacità di generare un percorso virtuoso che permetta di riportare in Italia e collocare all’interno di un contesto produttivo uno studente fresco di un’importante esperienza formativa all’estero, professionale e umana – si legge sul sito web ufficiale. I buoni risultati del primo avviso ci spingono ad andare avanti, ma per questa seconda edizione l’esperienza ci ha insegnato ad allargare i tempi di adesione al progetto per dare modo allo studente, e di riflesso alle famiglie, di capire tutti i riflessi diretti e indiretti dell’esperienza formativa e professionale”.Alla presentazione della seconda edizione del progetto Eurema erano presenti i rettori delle università dell’Aquila, Fabio Graziosi, di Chieti Pescara, Liborio Stuppia, e la docente responsabile del progetto per l’università di Teramo, Francesca Vaccarelli – precisa la nota online. Tutti hanno ribadito l’importanza di una collaborazione con la Regione Abruzzo che tiene conto, da un lato, dell’importanza e del valore dell’alta formazione che deve essere garantita dall’università, e dall’altro, la capacità delle università stesse di dialogare con il sistema produttivo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo senso, i docenti responsabili del progetto hanno fornito un dato interessante: tra la prima e la seconda edizione dell’avviso sono 200 le aziende abruzzesi che hanno dato la disponibilità ad un tirocinio formativo – Il progetto ha una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro proveniente dai fondi FSE a cui si aggiunge il cofinanziamento delle università di 400 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. La durata complessiva dell’iniziativa di 5 anni con un tetto massimo di adesione di 260 studenti – La pubblicazione dell’avviso è prevista entro la fine del mese sui siti delle università e su quello della Regione Abruzzo relativo ai fondi della coesione: coesione – regione – abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.

