Regione Abruzzo, la nota: Presentata la manifestazione “Eremo sotto le Stelle” in programma a Palombaro

Dal sito della Regione Abruzzo:È stata presentata, questa mattina, in Regione, a Pescara, l’edizione 2026 di “Eremo sotto le Stelle – Trame d’autore a lume di candela”, l’iniziativa in programma dopodomani, sabato 25, alle ore 19.00, all’Eremo Grotta Sant’Angelo di Palombaro, uno dei luoghi più affascinanti del Parco nazionale della Maiella – si legge sul sito web ufficiale. All’odierna conferenza stampa ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha ribadito il sostegno della Regione ad iniziative capaci di valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Eremo sotto le Stelle è un appuntamento che interpreta perfettamente la strategia regionale di promozione turistica – ha dichiarato D’Amario – perché offre ai visitatori un’esperienza autentica, mettendo in rete paesaggio, cultura, spiritualità e tradizioni – aggiunge la nota pubblicata. Eventi come questo contribuiscono a far conoscere le aree interne e a rafforzare l’attrattività dell’Abruzzo attraverso un turismo sostenibile e di qualità”.L’evento del 25 luglio trasformerà l’Eremo della Grotta Sant’Angelo in un suggestivo teatro naturale, illuminato dalla sola luce delle candele, dove il pubblico potrà vivere una serata dedicata alle “Trame d’autore”, tra narrazione, spettacolo e valorizzazione di uno dei siti più rappresentativi del patrimonio storico e paesaggistico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it