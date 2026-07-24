Regione Abruzzo, la nota: Presentati i lavori di restauro della Fortezza di Civitella del Tronto

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è tenuta questa mattina, in Regione a Pescara, la conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro della Fortezza di Civitella del Tronto – recita il testo pubblicato online. All’incontro ha preso parte il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento per la valorizzazione del patrimonio storico e la promozione turistica dell’intero territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Fortezza di Civitella è uno dei monumenti più importanti d’Abruzzo, tipico di un territorio come quello teramano che esprime comunque il 50% delle presenze turistiche regionali – precisa la nota online. Dopo lavori così importanti — e faccio i complimenti all’amministrazione comunale che è riuscita a sommare parecchie fonti di finanziamento per arrivare a quasi 13 milioni di euro di investimenti —, avere la fortezza agibile e donare a chi decide di venire in Abruzzo un monumento così importante è un’arma in più. È un attrattore fondamentale per una regione che nei primi sei mesi dell’anno ha registrato un +14% di presenze straniere, grazie al lavoro sull’aeroporto e alla presenza di grandi attrattori come Civitella del Tronto”.Grande entusiasmo è stato espresso anche dalla sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, la quale ha evidenziato il forte valore simbolico e culturale dell’opera per tutta la comunità. La sindaca ha sottolineato come questo momento rappresenti un passaggio fondamentale per celebrare la conclusione di un cantiere durato quasi sei anni, segnando la formale restituzione della Fortezza all’intero Abruzzo, di cui costituisce uno dei luoghi simbolo sul piano turistico e culturale – La sindaca Di Pietro ha, infine, auspicato che la serata di mercoledì 29 possa lanciare un messaggio chiaro: trasformare la Fortezza in un punto di riferimento per una regione sempre più a vocazione turistica, orgogliosa della propria bellezza – si legge sul sito web ufficiale. L’evento culminante di questo lungo percorso si terrà mercoledì 29 luglio, alle ore 19:30, quando il Presidente della Regione, Marco Marsilio, inaugurerà ufficialmente la monumentale struttura restituita alla collettività.La Fortezza di Civitella del Tronto — tra le più imponenti opere di ingegneria militare d’Europa con i suoi oltre 25.000 metri quadrati di estensione e storicamente la più grande del Regno di Napoli — riaprirà le sue porte a cittadini e visitatori con una serata speciale ad ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Durante l’evento sarà possibile riscoprire un patrimonio unico attraverso un percorso culturale tra bastioni storici, camminamenti di ronda e viste panoramiche sul territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it