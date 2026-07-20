Regione Abruzzo, la nota: Presentato “Piacere, Abruzzo!”, il primo Salone regionale del turismo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Dal 2 al 4 ottobre a Lancianofiera la prima grande vetrina unificata dell’offerta turistica abruzzese – Già confermati oltre 30 tour operator esteri. Creare una forte sinergia tra territori, istituzioni e imprese, valorizzare le eccellenze locali e promuovere il brand Abruzzo in maniera coordinata sui mercati nazionali ed esteri – precisa la nota online. Con questi obiettivi nasce “Piacere, Abruzzo!”, il primo Salone regionale del Turismo, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 negli spazi di Lancianofiera (Polo Fieristico d’Abruzzo). La nuova manifestazione è stata presentata questa mattina a Pescara, nella sede della Regione, dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha sottolineato la svolta strategica per il settore turistico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro hanno preso parte anche il presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio, i dirigenti delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara, Tosca Chersich, e Gran Sasso, Salvatore Florimbi, Claudio Ucci, direttore di Abruzzo Travelling e l’assessore del Comune di Lanciano, Maria Ida Troilo – Nel corso del suo intervento, il sottosegretario D’Amario ha sottolineato il cambio di paradigma intrapreso dalla Regione – “Oggi è un giorno importante – ha sottolineato – perché cambiamo il paradigma: presentiamo l’Abruzzo a casa nostra – Fino a qualche tempo fa, sostenevo che l’Abruzzo fosse il segreto meglio custodito al mondo – Oggi lo è un po’ meno grazie al grande lavoro fatto per promuovere la nostra regione – I risultati ci danno ragione: i primi sei mesi del 2026, infatti, hanno visto l’Abruzzo registrare un +14% in termini di turismo internazionale, dati del Ministero degli Interni che ci portano al terzo posto in Italia per percentuale di crescita del turismo estero – Veniamo da un anno strepitoso in cui abbiamo sfiorato i 9 milioni di presenze e quest’anno puntiamo ad aumentare ancora il numero di persone che scelgono l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Con questa iniziativa – ha proseguito D’Amario – saremo in grado di far conoscere la regione a operatori di tutto il mondo facendogliela vivere direttamente, perché l’Abruzzo non si sogna, ma si vive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il principio che deve passare è che oramai non portiamo più l’Abruzzo in giro per il mondo, ma è il mondo che deve venire a vedere la nostra regione e lo deve fare a casa nostra”. Il Salone si svilupperà su due dimensioni sinergiche: la dimensione business, BuyAbruzzo, con un’area B2B in cui le strutture ricettive, i consorzi e le imprese abruzzesi incontreranno direttamente buyer nazionali e internazionali – Ad oggi, sono già oltre 30 i tour operator esteri che hanno confermato la propria partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma ci sarà anche uno spazio aperto a cittadini, famiglie e appassionati con workshop, laboratori dedicati al turismo responsabile e percorsi enogastronomici. A supporto dell’iniziativa, la Regione e i partner promuoveranno un fitto calendario di eventi “fuori salone” durante i mesi estivi, oltre a “fam trip esperienziali”, cioè viaggi di familiarizzazione, nelle quattro province (Teramo, L’Aquila, Pescara e Chieti) riservati ai buyer internazionali. La campagna promozionale, accompagnata dal claim “L’Abruzzo non si sogna, si vive”, è sostenuta da una partnership istituzionale tra Regione, Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso, Polo Fieristico Lancianofiera e Abruzzo Travelling.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it