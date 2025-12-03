- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 3, 2025
Regione Abruzzo, la nota: Presentazione all’Aquila della seconda edizione del Progetto Eurema

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Verrà presentato domani, giovedì 4 dicembre alle ore 11, presso la sala Ipogea di Palazzo Camponeschi in piazza Margherita all’Aquila, il 2° bando del Progetto Eurema – si apprende dal portale web ufficiale. Finanziato nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027, il progetto prevede la possibilità che gli studenti laureati e laureandi delle università abruzzesi possano fare un periodo di formazione all’estero con l’Erasmus e successivamente crescere professionalmente in Italia grazie alla possibilità di un tirocinio di sei mesi finanziato dalla Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla presentazione della seconda edizione del bando saranno presenti l’assessore all’Università e alla Formazione, Roberto Santangelo, e i tre rettori delle università abruzzesi: Fabio Graziosi (L’Aquila), Liborio Stuppia (Chieti Pescara) e Christian Corsi (Teramo)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

