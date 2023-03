Regione Abruzzo, la nota: Prevenzione e salute: Verì, venerdì a Pescara un evento sulla comunicazione pubblica in sanità

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Presentazione del Piano regionale

(Regflash), 6 mar. Informare e sensibilizzare i cittadini rispetto al tema della salute – Promuovere cambiamenti e comportamenti positivi nell’ambiente socio-economico che migliorino la qualità della vita della popolazione – si apprende dalla nota stampa. Sono temi di sempre maggiore attualità. Se ne parlerà venerdì 10 marzo, con inizio alle ore 10.30, all’auditorium Petruzzi in via delle Caserme, 24 a Pescara, nel corso dell’evento “PREVENZIONE E SALUTE: la Regione INforma”,

Sarà questa un’occasione importante per confrontarsi sul tema, per presentare il Piano Regionale Prevenzione Regione Abruzzo e per riflettere insieme sull’importanza della comunicazione pubblica in ambito sanitario – riporta testualmente l’articolo online.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità Nicoletta Verì, interverranno Claudio D’Amario, direttore regionale del dipartimento Sanità Regione Abruzzo,

Sergio Iavicoli, direttore generale della Comunicazione e dei Rapporti europei e internazionali del ministero della Salute e Daniela Galeone, direttore del Servizio Promozione della salute e prevenzione e Controllo delle malattie cronico-degenerative del ministero della Salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La presentazione del Piano regionale di prevenzione 2021-2025 sarà affidata a Franco Caracciolo, dirigente del servizio Prevenzione sanitaria, Medicina territoriale e a Giuseppe Bucciarelli, dirigente del servizio Sanità veterinaria e Sicurezza alimenti.

Sarà Marco Magheri, segretario generale dell’associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale, invece a parlare dell’importanza della comunicazione pubblica in ambito sanitario –

Modera la conduttrice televisiva Luana Ravegnini – precisa la nota online. L’Evento formativo è accreditato dall’Ordine dei giornalisti – precisa la nota online. (regflash) K.S. 230306

