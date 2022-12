Regione Abruzzo, la nota: Prima Fiera Tartufi d’Abruzzo: Imprudente,  valorizzare nostro prodotto d’eccellenza

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 09 dic. “Oggi rendiamo omaggio ad un grande prodotto dell’eccellenza agroalimentare d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. E’ una giornata importante con l’apertura della Prima Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa nasce da una legge regionale che non trovava attuazione dal 2016, per la necessità del nostro tartufo di essere conosciuto e valorizzato per le sue peculiari caratteristiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Puntiamo ad essere conosciuti a livello nazionale e internazionale e a creare qualcosa di strutturato da far crescere di anno in anno – riporta testualmente l’articolo online. ” Lo ha detto il vice Presidente con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente che questa mattina, a L’Aquila, ha aperto la Prima Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, inaugurata al Parco del Castello e che rimarrà fino a domenica 11 dicembre –

“Fino ad oggi – ha proseguito Imprudente – più del 60 per cento della produzione ha fatto fa la fortuna di trasformatori e di altri regioni – aggiunge la nota pubblicata. È il momento di far crescere il nostro sistema partendo dal nostro territorio con un progetto che vuole dare benefici a tutta la filiera produttiva”. Ad animare la Fiera 42 stand e 60 aziende, con convegni scientifici dedicati e track food per la degustazione di piatti a base di tartufo e la presenza di 10 buyer internazionali.

Presente al taglio del nastro, tra gli altri, il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo, l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, il vice sindaco Raffaele Daniele, la direttrice del dipartimento Agricoltura Elena Sico, il presidente Arap, Giuseppe Savini e il direttore generale Arap, Antonio Morgante . K.SCOLTA 221209

