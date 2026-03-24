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martedì, Marzo 24, 2026
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Regione Abruzzo, la nota: Prima riunione del Tavolo di monitoraggio sui conti 2025 del sistema sanitario

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:Ha preso il via oggi a Roma il confronto con il Tavolo di monitoraggio dei ministeri affiancanti sulle risultanze del conto economico al quarto trimestre 2025 del sistema sanitario della Regione Abruzzo, che evidenzia un risultato negativo di 83 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 2024.Il Tavolo è l’organismo tecnico, composto da ministero delle Finanze e ministero della Salute, che verifica gli adempimenti regionali e valuta il risultato di gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla riunione, tra gli altri, hanno partecipato il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio, e il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie del SSR, Ebron D’Aristotile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante l’incontro, i tecnici ministeriali hanno chiesto approfondimenti su alcune voci inserite in bilancio sulle quali la Regione fornirà risposte nelle prossime settimane – Il tavolo di marzo, come ogni anno, rappresenta una tappa interlocutoria nella valutazione dei conti del sistema sanitario regionale, che sarà definita puntualmente solo all’esito dell’approvazione dei bilanci consuntivi 2025 delle Asl, i cui termini non sono ancora scaduti – aggiunge la nota pubblicata. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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