Regione Abruzzo, la nota: Progetto Firespill: mercoledì 24 e giovedi 25 due giorni di lavori all’Aurum di Pescara.

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 22 mag. E’ convocata per le ore 10.30 di dopodomani, mercoledì 24, a Pescara, all’Aurum (sala Tosti) una conferenza stampa per illustrare i contenuti del progetto “FIRESPILL” cofinanziato con fondi Interreg Italia-Croazia 2014-2020, progetto che vede impegnata una larga partnership di enti italiani e croati – precisa la nota online. L’appuntamento con i giornalisti si inserisce in una internsa due giorni di lavori, che si svolgerà sempre all’Aurum, il cui programma si può visualizzare in basso, in allegato – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo generale di FIRESPILL è quello di migliorare la capacità delle organizzazioni dei servizi di emergenza e di aumentare l’efficacia transfrontaliera nell’affrontare i disastri naturali e quelli causati dall’uomo – riporta testualmente l’articolo online. Interverranno l’assessore al Territorio, Nicola Campitelli, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco del Comune di Pescara, Carlo Masci, i vertici dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dirigenti e funzionari del Dipartimento Territorio e Ambiente/Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio e Demanio Marittimo, la Direzione Marittima di Pescara, le Prefetture dell’ ’Aquila, di Chieti, Pescara e Teramo con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni costieri – precisa la nota online. US230522

