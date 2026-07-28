Regione Abruzzo, la nota: Programmazione Nazionale Porti, 42 milioni di euro per il Porto di Ortona

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La Commissione Infrastrutture della Conferenza delle regioni ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede un finanziamento di 42 milioni di euro per il porto di Ortona all’interno del programma degli interventi infrastrutturali in ambito portuale, confermando il ruolo centrale dello scalo abruzzese nello sviluppo della logistica e dell’economia del Medio Adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.”Si tratta di un risultato di grande importanza per l’Abruzzo e per il porto di Ortona – si legge sul sito web ufficiale. Non solo le risorse a disposizione non vengono perse, come qualcuno cerca di propagandare, ma ne vengono aggiunte delle altre – si apprende dalla nota stampa. Questi investimenti consentiranno di rafforzare la competitività dello scalo, migliorarne l’efficienza e sostenere la crescita dell’intero sistema produttivo regionale”, ha sottolineato D’Annuntiis.Nel dettaglio, la bozza di decreto assegna al porto di Ortona:30 milioni di euro per il primo stralcio del progetto di potenziamento e ampliamento del porto, con il potenziamento della banchina di riva in attuazione del Piano Regolatore Portuale;8 milioni di euro per gli interventi di potenziamento del porto;4 milioni di euro per la ristrutturazione del Molo Martello – “Il nuovo provvedimento rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato dal Governo negli anni precedenti a favore del sistema portuale regionale, grazie all’attività istituzionale del presidente Marco Marsilio – Si tratta di un risultato importante, frutto della proficua sinergia tra il Governo Centrale e la giunta regionale , per dare continuità a una programmazione strategica e sostenere interventi fondamentali per il sistema portuale regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste importanti risorse si concretizzeranno, una volta firmato il decreto, in opere infrastrutturali volte a rafforzare il ruolo logistico del Porto di Ortona, contribuendo allo sviluppo dell’intero territorio abruzzese”, ha concluso D’Annuntiis.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it