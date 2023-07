Regione Abruzzo, la nota: Programmi GOVSATCOM e IRIS (UE): Marsilio, l’Italia sceglie Telespazio per candidatura di Eccellenza

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila 31 lug – Il Centro Spaziale “Piero Fanti” del Fucino è stato presentato come l’unico candidato italiano per ospitare le infrastrutture terrestri del programma GOVSATCOM e i centri di controllo del sistema di connessione sicura IRIS, componenti essenziali del sistema spaziale europeo – recita il testo pubblicato online. La candidatura è stata proposta dal Governo italiano, ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Abruzzo, contando sulla centralità strategica del Centro nel panorama spaziale – si apprende dalla nota stampa.

In risposta all’avviso pubblicato dalla Commissione Europea, i Governi degli Stati membri, infatti, avevano l’opportunità di presentare candidature per le nuove infrastrutture dei programmi GOVSATCOM e IRIS entro il 31 luglio 2023. L’Italia ha scelto proprio il Centro Spaziale del Fucino per la sua comprovata esperienza e le positive collaborazioni nel settore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’impatto della realizzazione delle nuove infrastrutture non solo avrà un rilevante effetto occupazionale, stimato in diverse decine di nuovi posti di lavoro, ma porterà anche importanti vantaggi per le piccole e medie imprese coinvolte nel progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Unione Europea, in caso di approvazione della candidatura, garantirebbe l’attivazione dei centri nel territorio abruzzese per almeno 25 anni.

L’intervento prevede la costruzione di aree tecnologiche estese per circa 7000 mq, in meno di 2 anni di lavoro, e un investimento totale di circa 73 milioni di euro a cui si aggiungono i costi di gestione stimati per circa 15 milioni di euro in 25 anni – Questa significativa iniziativa avrà un impatto positivo sull’intero settore aerospaziale italiano, aumentandone la competitività a livello globale e rivestendo una notevole importanza anche per i temi di sicurezza nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Le manifestazioni di interesse presentate saranno valutate, con l’obiettivo di completare la procedura entro l’autunno prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“La candidatura del Centro Spaziale del Fucino – ha commentato il Presidente Marsilio – rappresenta un’opportunità unica di consolidare ulteriormente il suo ruolo nella ricerca spaziale e nel settore dell’aerospazio – recita il testo pubblicato online. I successi passati dimostrano la competenza e l’affidabilità del Centro nella gestione di progetti spaziali di rilievo – riporta testualmente l’articolo online.

Il Centro del Fucino garantirà determinazione e dedizione per raggiungere gli obiettivi di questa candidatura, fornendo soluzioni all’avanguardia e rafforzando la posizione dell’Italia nel settore spaziale europeo e internazionale”. US 230731

