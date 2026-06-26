Regione Abruzzo, la nota: Prorogato al 15 settembre il termine ultimo per le candidature al Premio Donne d’Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:Si amplia la finestra per presentare le candidature al Premio “Donne d’Abruzzo”, l’iniziativa voluta dall’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, per valorizzare il contributo delle donne che, attraverso il loro lavoro e il loro impegno, stanno contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per favorire una più ampia partecipazione e consentire a tutte le realtà interessate di proporre candidature meritevoli, la Regione ha disposto la riapertura dei termini, fissando la nuova data di scadenza al: 15 settembre 2026. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: dph012@pec.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, utilizzando il modello di istanza previsto dall’Avviso – recita il testo pubblicato online. Il Premio sarà assegnato nell’ambito di un evento, previsto per il prossimo autunno, dedicato a donne, lavoro e welfare: un appuntamento pensato per dare voce alle protagoniste del cambiamento e per raccontare, attraverso le loro storie, la forza e la pluralità dell’Abruzzo contemporaneoPremio Donne d’Abruzzo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it