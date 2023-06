Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: al via i campi scuola 2023

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

“ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”: AL VIA UNA SERIE DI CAMPI SCUOLA PER IMPARARE LA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE

L’Aquila, 30 giugno 2023 – L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo partecipa alla tredicesima edizione del progetto del Dipartimento Nazionale di PC “Anch’io sono la protezione civile”. I campi scuola sono 270 su tutto il territorio nazionale in Abruzzo sono 21 di cui 6 proposti dalle organizzazioni di volontariato tramite l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ogni campo ha un massimo di trenta ragazzi tra i 10 e 16 anni, sono gestiti dalle Organizzazioni di Volontariato che attraverso una formazione che passa per il gioco ed attività esperienziali metterà i ragazzi a contatto con il servizio nazionale della protezione civile – Le Organizzazioni attraverso il supporto delle strutture operative del Sistema faranno conoscere ai ragazzi i ruoli di ogni struttura Vigili del fuoco, forze armate, forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Volontariato, CRI , Soccorso alpino gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche le strutture del Servizio sanitario nazionale (etc). Inoltre avranno la possibilità di prendere conoscenza del Sistema di Protezione Civile e dei rischi legati ai problemi degli incendi boschivi, emergenze idrogeologiche e come comportarsi per tutelare se stessi, l’ambiente e la comunità. “Attraverso questa iniziativa” ha commentato il Direttore dell’Agenzia Regionale di PC, Mauro Casinghini, “le ragazze e i ragazzi partecipanti potranno vivere un’esperienza davvero unica, avendo l’opportunità di incontrare rappresentanti delle Istituzioni che daranno loro preziose informazioni sui valori della società civile, sull’importanza della tutela dell’ambiente e sul funzionamento di un sistema in cui ognuno di noi rappresenta una risorsa con la quale tutelare i territori e le comunità”. In Abruzzo le attività hanno avuto inizio a Pineto (24/06-01/07) per proseguire a Magliano De’ Marsi (5 – 9/7/2023), Morro D’Oro (26/6 – 2/7/2023), Atessa (29/7 – 5/8/2023), San Salvo (20/8 – 27/8/2023), Arielli (20/8 – 26/8/2023), Pescara (30/7 – 5/8/2023), Vicoli (9 – 15/7/2023), Pineto (24/6 – 1/7/2023), Carsoli (30/7 – 5/8/2023), Popoli (21 – 26/8/2023), Corropoli (23 – 29/7/2023), Mosciano Sant’Angelo (19 – 25/8/2023). “Anch’io sono la protezione civile” è un progetto nazionale organizzato, fin dal 2008, dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile – GIZZI/PC/230630

