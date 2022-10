Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: domani a Palazzo Silone la firma del protocollo per la campagna di esercitazione Regione/Esercito

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 3 ottobre 2022 – Domani, martedì 4 ottobre alle ore 12.00 nell’Auditorium di Palazzo Silone, alla presenza del Presidente della Regione, Marco Marsilio, sarà firmato un protocollo d’intesa che disciplina una serie di attività di addestramento nell’ambito della protezione civile regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il documento sarà siglato dal Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, per il Ministero dell’Interno, dal Comandante del Comando Forze Operative Sud Gen. Di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, per il Ministero della Difesa e dal direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Mauro Casinghini, per la Regione Abruzzo – GIZZI/PC/221003

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it