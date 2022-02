Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: domani firma protocollo d’intesa con Anci e Uncem

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 22 feb – Domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 11.00, nella sede della Protezione civile regionale, all’Aquila, in via Salaria Antica, si terrà la conferenza stampa per la sottoscrizione dei protocolli d’intesa con ANCI Abruzzo e UNCEM Abruzzo inerenti attività di collaborazione in materia di Protezione civile – si apprende dalla nota stampa. Il documento sarà sottoscritto da Mauro Casinghini, direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, da Lorenzo Berardinetti, presidente dell’Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani – UNCEM Abruzzo e dal presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI Abruzzo, Gianguido D’Alberto – GIZZI/PC/220222

- Advertisement -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it