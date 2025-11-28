Regione Abruzzo, la nota: Protezione Civile: Marsilio visita a Pescara la cittadella “Volontari di futuro”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 28 novembre 2025 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato oggi pomeriggio a Pescara le strutture allestite nell’ambito dell’evento di protezione civile Volontari di Futuro, promosso dall’Agenzia regionale di Protezione Civile diretta da Maurizio Scelli – Alla visita hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il Sindaco di Pescara, Carlo Masci e tutte le autorità e le componenti della Protezione Civile abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente della Regione Abruzzo, che ha incontrato gli uomini e le donne della Protezione Civile nell’area ex Cofa di Pescara, ha evidenziato i progressi compiuti dal sistema regionale di Protezione Civile, “oggi in grado di operare in piena autonomia decisionale anche in caso di emergenze improvvise”. Marsilio ha sottolineato come la struttura permetta a personale, volontariato, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco ed enti locali di intervenire tempestivamente grazie a un’organizzazione “fra le più avanzate del Paese”. Scelli ha spiegato che “le giornate di esercitazione previste nel programma rappresentano un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti del sistema e favorire la conoscenza reciproca, utile a operare con maggiore efficacia durante le emergenze”. Domani è previsto un incontro formativo con magistratura e sindaci per approfondire responsabilità, procedure e competenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marsilio ha ricordato anche i recenti investimenti proposti dall’agenzia: “dalla cucina e dall’ospedale da campo, fino alla colonna mobile regionale, potenziata grazie ai fondi di coesione”. Nel corso dell’intervento, il Presidente ha annunciato che nel 2026 l’Abruzzo ospiterà il grande incontro interregionale della Protezione Civile nazionale per l’Italia centrale, assegnato alla Regione durante una riunione con il Ministro Musumeci – aggiunge la nota pubblicata. “Sarà un appuntamento impegnativo, con migliaia di volontari e operatori – precisa la nota online. Ci faremo trovare pronti”. Ribadita infine da parte di Scelli l’importanza della formazione: “La buona volontà non basta – si apprende dal portale web ufficiale. È necessario che volontari e operatori conoscano tecniche, procedure e modalità di intervento, affinché l’aiuto offerto sia davvero efficace e sicuro”. Marsilio ha visionato il nuovo ospedale da campo, integrato dal posto medico avanzato del 118, strutture pronte a essere utilizzate in caso di calamità naturali o eventi disastrosi, sia in Italia sia all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. 