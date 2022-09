Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: messa a Collemaggio per festeggiare il Patrono Padre Pio

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 23 settembre 2022 – San Pio da Pietrelcina, che la Chiesa ricorda il 23 settembre, è il patrono dei volontari e delle Associazioni di volontariato della Protezione Civile – La decisione fu presa dalla Conferenza episcopale italiana, a seguito della richiesta dell’allora capo Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso – riporta testualmente l’articolo online. Oggi all’Aquila una rappresentanza di tutte le componenti operative di protezione civile della Regione Abruzzo, insieme al Prefetto, alle massime autorità regionali e del Comune capoluogo si sono ritrovate nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio per partecipare alla messa celebrata in onore del Santo dal Vescovo ausiliario della diocesi aquilana, Mons. Antonio D’Angelo (le foto soprariportate si riferiscono all’evento di oggi). “Abbiamo le tute sporche di fango e siamo qui anche per tutte le forze abruzzesi impegnate nelle Marche in questo momento – ha detto il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile Mauro Casinghini salutando e ringraziando i partecipanti – Il valore del sorriso e della nostra solidarietà è stato il fattore moltiplicatore dell’intervento operativo di questi otto faticosi giorni trascorsi fra i cittadini di Senigallia”. GIZZI/PC/220923

