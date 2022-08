Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: presentato a Lanciano il treno-ambulanza della TUA

- Advertisement -

Lanciano, 18 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato presentato, questa mattina, a Lanciano, nell’officina ferroviaria di Torre della Madonna, il treno ambulanza della Tua – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un convoglio pronto a trasformarsi in uno strumento di supporto in caso di maxi-emergenze come in occasione dell’evento del Jova beach party, in programma domani, venerdì 19 e dopodomani, sabato 20, sul lungomare di Vasto – recita il testo pubblicato online. Il progetto si è realizzato grazie ad una sinergia tra Regione Abruzzo, Tua, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, 118 e Protezione civile regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il convoglio della società dei trasporti abruzzese è stato trasformato in un presidio di pronto soccorso mobile in grado di offrire diverse soluzioni sanitarie e, in caso di necessità, di mettersi in movimento, con marcia privilegiata, sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per raggiungere da Vasto gli ospedali di Ortona e Pescara rispettivamente in 15 e 25 minuti – precisa il comunicato. /220818

