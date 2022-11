Regione Abruzzo, la nota: Protezione Civile; sopralluogo di Marsilio, “Sala operativa monitora e previsioni volgono al meglio, prudenza”

- Advertisement -

(Regflah)- L’Aquila, 22 nov – “La Sala operativa della Protezione Civile monitora costantemente la situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il picco delle precipitazioni in Alto Sangro è passato e le previsioni per le prossime ore volgono al meglio – riporta testualmente l’articolo online. Non abbassiamo la guardia e raccomandiamo a tutti comportamenti prudenti fino a cessato allarme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie alle donne e agli uomini dell’Agenzia regionale di Protezione civile che dalle prime luci dell’alba garantiscono la nostra sicurezza”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in relazione all’allerta meteo durante il sopralluogo nella sala operativa della Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. U.S. 22/11/22

