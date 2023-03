Regione Abruzzo, la nota: PSR Abruzzo: Imprudente, pubblicati bandi per prevenzione danni a foreste per 5,1 mln di euro

- Advertisement -

AZIONI ATTESE PER LA TUTELA AMBIENTALE CON EFFETTI POSITIVI PER IL COMPARTO AGRICOLO – L’Aquila, 6 mar. Pubblicati due avvisi da parte della Regione Abruzzo per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle foreste: il Servizio Foreste e Parchi ha approvato il bando Edizione 2023 per la Sottomisura 8.3.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR Abruzzo) 2014/2022 che finanzia, con contributi in conto capitale al 100%, interventi volti alla prevenzione derivanti da incendi, dissesto idrogeologico ed attacchi parassitari – aggiunge la nota pubblicata. La dotazione finanziaria è di quasi 2,5 milioni di euro: le domande di sostegno da parte di enti e imprese, dovranno essere presentate entro il prossimo 27 marzo – recita il testo pubblicato online.

Lo stesso Servizio ha approvato anche il nuovo bando, che ricalca sostanzialmente quello già pubblicato nel 2021/22, relativo al cosiddetto Intervento 2, che è finanziato con il Fondo di Solidarietà, che è invece rivolto ai soli territori colpiti dal sisma del 2016/2017 e dalle nevicate del gennaio 2017: la dotazione finanziaria è di circa 2,650 milioni di euro e le domande dovranno pervenire entro il prossimo 2 maggio – riporta testualmente l’articolo online.

I soggetti che possono presentare le domande di sostegno sono: enti pubblici, consorzi forestali e conduttori provati di superfici forestali.

“Si tratta di misure molto attese sia da enti che da imprese destinate a sostenere azioni di prevenzione per la tutela dell’ambiente e provocare effetti positivi anche per il comparto agricolo – spiega l’assessore regionale all’Ambiente e all’Agricoltura Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione -. L’Ente regionale si conferma sensibile alle esigenze di enti ed aziende di un settore vitale e in prima linea della qualità e nella quantità della spesa del programma comunitario – Durante il nostro mandato il quadro è cambiato radicalmente in positivo”.

Le domande dovranno riguardare investimenti destinati a ridurre il rischio di danni al patrimonio forestale regionale, con particolare riferimento: alla riduzione del rischio di incendio boschivo con interventi di natura selvicolturale, realizzazione di strutture fisse per l’avvistamento e il monitoraggio degli incendi, interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie, realizzazione o manutenzione straordinaria di ricoveri e depositi per attrezzature e punti di approvvigionamento idrico; alla riduzione del rischio di dissesto idro-geologico mediante realizzazione o manutenzione straordinaria di ricoveri e depositi per attrezzature e punti di approvvigionamento idrico; alla riduzione del rischio di dissesto idro-geologico mediante realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di regimazione idraulico-forestale; alla riduzione del rischio di danni da infestazioni causate da nematode del pino, cinipide del castagno e processionaria del pino – riporta testualmente l’articolo online.

I contributi (fino ad un massimo di 300.000 euro per domanda e per richiedente) sono concessi a copertura del 100% dei costi ammissibili a finanziamento, compresa l’IVA se non recuperabile (come nel caso degli enti pubblici). Questo il link di riferimento: https://www.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it/content/bando-m08-sm-83-intervento-831-edizione-2023 US230306

