Regione Abruzzo, la nota: PSR: domani a Pescara workshop “Prezziario macchine agricole”

IL NUOVO STRUMENTO CHE SEMPLIFICA ITER PER PRESENTARE DOMANDE DI SOSTEGNO. (regflash) – L’Aquila, – Si svolgerà domani, mercoledì 23 Marzo, con inizio alle ore 9,30, a Pescara, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, il workshop dal titolo “Prezzario macchine agricole PSR Abruzzo 2014-2022. Il nuovo strumento che semplifica l’iter per la presentazione delle domande di sostegno”. “Si tratta di un provvedimento importante perché aggiorna i costi e semplifica le procedure legate ai finanziamenti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale”, spiega il vice presidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Saranno presenti anche la direttrice del Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo e Autorità di Gestione del PSR (Piano di sviluppo rurale) Abruzzo, Elena Sico e il giornalista de “L’Informatore Agrario” Giannantonio Armentano – aggiunge testualmente l’articolo online. US 220322

