Regione Abruzzo, la nota: PSR : Imprudente, approvata graduatoria per 7 mln di euro per ricambio generazionale in agricoltura

Dal sito della Regione Abruzzo:

“PACCHETTO GIOVANI” EROGATI FONDI COSTITUZIONE E SVILUPPO DI 85 NUOVE IMPRESE

– L’Aquila 23 Giu. – Con l’obiettivo di incentivare l’ingresso in agricoltura di giovani qualificati e lo sviluppo del loro progetto imprenditoriale, sono stati finanziati 7 milioni di euro, nell’ambito del bando denominato “Pacchetto Giovani”, in cui vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione delle due sottomisure del PSR 2014/2022: 6.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” e 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”, secondo una logica di progettazione integrata –

“Abbiamo assegnato risorse per 7 milioni di euro– afferma il vice presidente della Regione Abruzzo, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – provenienti dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014/ 2022. L’obiettivo principale – spiega Imprudente – è quello di rendere maggiormente competitivo l’intero comparto attraverso investimenti che guardino al futuro e creino valore nel lungo periodo – recita il testo pubblicato online. Pubblichiamo oggi la graduatoria di un bando particolarmente complesso – continua Imprudente – che rappresenta solo il primo atto di un’azione ben più articolata a sostegno dei giovani imprenditori, messa in campo dall’assessorato e dalla struttura per dare ulteriore slancio alle imprese agricole abruzzesi e frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne”.

Stamane è stata approvata la seconda graduatoria dell’edizione 2019, dopo quella relativa alle aziende del cratere sismico, che permetterà a 85 giovani aziende di sostenere investimenti materiali per le aziende di nuova costituzione, finalizzati a migliorarne l’efficienza e la redditività: i progetti finanziati vanno dall’acquisto di tecnologie per un utilizzo più intelligente dell’acqua irrigua, alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, fino all’acquisto di macchinari per incrementare l’efficacia ed il valore delle aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“La graduatoria del ‘Pacchetto Giovani’ – afferma Imprudente – immetterà nuova linfa in un comparto che chiede con forza di essere sostenuto, in particolar modo in questa fase estremamente complessa e delicata – viene evidenziato sul sito web. Per questo bando – spiega il vice presidente – il PSR concede un premio all’insediamento fino a 50.000 euro e finanzia fino al 70% dell’importo del progetto di ogni giovane imprenditore – si apprende dalla nota stampa. Un sostegno particolarmente atteso che contribuirà, congiuntamente con i prossimi interventi previsti, a sostenere le imprese agricole abruzzesi”. U.S.230623

