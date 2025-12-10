- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Pubblicato avviso che finanzia i Grandi eventi culturali

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Da oggi e fino alle ore 13 di mercoledì 17 dicembre le associazioni culturali, gli enti pubblici e privati, le fondazioni, le università, gli istituti scolastici e altri soggetti giuridici operanti nell’ambito della cultura possono presentare istanza per ottenere un contributo economico finalizzato all’organizzazione di un grande evento culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo comunica l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, all’indomani della pubblicazione dell’avviso pubblico riferito all’art. 40 della legge 55/2013 riservato ai grandi eventi culturali.“Per la Giunta regionale – ha detto l’assessore Santangelo – l’asset della Cultura rimane centrale per la crescita e lo sviluppo della regione – si apprende dalla nota stampa. Ed è per questo che continuiamo ad investire sulla Cultura, garantendo a tutti coloro che sono impegnati ad organizzare eventi un supporto economico pur nelle difficoltà legate alla gestione delle risorse di bilancio”. La pubblicazione della sezione “Grandi eventi” della legge 55 segue di qualche giorno la pubblicazione della parte riservata agli eventi culturali “che hanno una capacità attrattiva e di diffusione” inferiore ai grandi eventi.Su questa parte della legge 55 la logica di intervento della Regione rimane la stessa anche se cambiano le quote di cofinanziamento regionale: per i grandi eventi il contributo si attesta su un massimale del 25% dell’ammontare complessivo del progetto culturale; nella sezione eventi invece il contributo arriva al 50%. “i Grandi eventi che verranno finanziati – conclude l’assessore Santangelo – fanno riferimento al 2025 e aprono la strada a ‘L’Aquila Capitale della cultura 2026’, anno in cui agli operatori culturali abruzzesi verrà richiesto un impegno maggiore in linea con il contesto culturale di portata nazionale”. Le domande vanno presentate via pec all’indirizzo dpg027@pec.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. itAvviso per la concessione di contributi ai grandi eventi anno 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

