Regione Abruzzo, la nota: Pubblicato avviso per contrastare povertà e emergenza alimentare

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Emergenza alimentare delle persone in stato di povertà o che non hanno fissa dimora – si apprende dal portale web ufficiale. È realtà il nuovo avviso promosso dall’assessorato alle Politiche sociali che prevede sostegno economico alle associazioni di volontariato, agli enti del Terzo settore e alle Caritas regionali impegnati nell’emergenza alimentare – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto l’assessore Roberto Santangelo, all’indomani della pubblicazione dell’avviso sul portale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’avviso, che ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro, – spiega l’assessore Santangelo – tocca un punto particolarmente sensibile nella scala delle emergenze sociali che cerchiamo in tutti i modi di ridurre con le politiche intraprese negli ultimi mesi – Certo è che ci troviamo all’interno di un settore nel quale il lavoro delle associazioni, degli enti e delle Caritas è centrale per garantire la sussistenza di soggetti particolarmente svantaggiati”.La platea dei potenziali beneficiari è costituita da persone che si trovano in stato di povertà o senza fissa dimora che hanno bisogno, attraverso gli enti e le associazioni del Terzo settore, di un aiuto concreto e quotidiano per il sostegno alimentare – “Contiamo che da enti e associazioni del Terzo settore arrivino progetti di reale e concreto aiuto alle persone in difficoltà – aggiunge Santangelo -. Il nostro intento è ridurre fenomeni di emarginazione sociale ed economica, garantendo nell’immediato quell’aiuto economico necessario a superare le difficoltà quotidiane per arrivare, grazie ad un percorso guidato, ad una piena inclusione del soggetto nelle dinamiche sociali dei singoli territori”.Possono chiedere finanziamenti per sostenere politiche di sostegno alimentare gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo possono fare per quattro tipologie di intervento: raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione; attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora; attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate; ed infine attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema – si legge sul sito web ufficiale. Le domande vanno presentate per posta certificata all’indirizzo dpg023@pec.regione – abruzzo – recita il testo pubblicato online. it entro il 30 marzo 2026Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza…

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it