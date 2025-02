Regione Abruzzo, la nota: Punto digitale facile: Santangelo, un servizio concreto per la formazione digitale

Dal sito della Regione Abruzzo:SODDISFATTI DI QUESTO PERCORSO, RAGGIUNGEREMO I TARGET STABILITIL’AQUILA – La sfida del processo di alfabetizzazione digitale continua con una nuova missione per i facilitatori che saranno al lavoro negli ospedali di Avezzano, Sulmona e L’Aquila, in particolare nei Cup, centro unico di prenotazione, e negli Urp, ufficio relazioni con il pubblico, a supporto soprattutto di anziani e fragili per incrementare l’utilizzo dei servizi.La presentazione questa mattina nel corso della prima tappa del tour regionale “Punto Digitale Facile”, in un incontro che si è tenuto nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila per il primo appuntamento di un tour regionale nelle quattro città capoluogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ricco parterre istituzionale ha preso parte all’evento che ha l’obiettivo di illustrare risultati, prospettive e importanza strategica dell’iniziativa promossa da Abruzzo Progetti per conto della Regione Abruzzo, finanziato con fondi Pnrr – Misura 1.7.2, che ha già attivato 60 sportelli digitali in tutta la regione e formato 23.000 cittadini che hanno potuto beneficiare di supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali, sempre più indispensabili per accedere ai servizi pubblici e privati.Sono intervenuti Roberto Santangelo, assessore regionale alla Formazione ed Enti Locali, Antonio Sorgi, direttore generale della Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo (Associazione nazionale comuni italiani), Anna Ferracuti, digital Skills Expert del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’amministratore unico di Abruzzo progetti, Pasqualino Di Cristofano – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti le coordinatrici del progetto, Alessia Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo, la psicologa Loredana Satriano e gli avvocati consulenti Roberta Di Fabio e Sandro Marinelli e per la Asl dell’Aquila Giovanna Di Gianfrancesco, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico, nonché il gruppo di lavoro regionale formato da Paola Losito, Enrico Sevi, Valeria Rossi e Laura Campagna – viene evidenziato sul sito web. Insieme ai numerosi amministratori locali presenti hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri regionali Carla Mannetti e Maria Assunta Rossi, il consigliere presidente della Commissione Bilancio al Comune dell’Aquila Livio Vittorini, il sindaco di Tagliacozzo Vicenzo Giovagnorio, di Capistrello Maurizio Murzilli, di Fagnano Alto Francesco D’Amore, presidente del Parco Sirente Velino, di Molina Aterno Luigi Fasciani, vice presidente nazionale Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani); il sindaco di Secinaro Noemi Silveri, il vicesindaco di Scoppito Amedeo Tirabassi.In merito al protocollo con Asl aquilana, Di Cristofano ha spiegato: “Si tratta di un ulteriore tassello che ci consentirà sicuramente di raggiungere gli obiettivi prefissati, dislocando i facilitatori negli ospedali, avvicinandoli anche alla fascia di popolazione più anziana in alcuni dei luoghi più importanti per la comunità”.Il direttore generale della Regione Sorgi ha aggiunto: “Il progetto è stato scritto potendo contare su un’interlocuzione costante e un dialogo stretto e operativo, oggi cammina velocemente e sta raggiungendo i target che ci eravamo posti grazie a un ottimo gruppo di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo impiegato oltre un anno per svilupparlo e metterlo in pratica ma, grazie a questa attenta preparazione, possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo di ideare il miglior progetto possibile”.”La Regione ha promosso attraverso Abruzzo Progetti questo piano che ci ha permesso di sviluppare un servizio che non è solo di assistenza ma anche di cultura digitale, di formazione per i nostri cittadini che diventano così autonomi – precisa il comunicato. È un modo per essere vicini alle comunità, mostrando l’efficacia di azioni concrete al servizio dei cittadini – precisa il comunicato. Guardiamo già con soddisfazione a questo percorso e sono sicuro che verranno raggiunti tutti i target previsti dalla normativa nazionale”.In chiusura, Di Cristofano ha ringraziato i facilitatori digitali “che stanno svolgendo un servizio efficiente e appassionato in tutte le nostri sedi”, la Regione e l’ex amministratore unico Andrea Di Biase “che ha lasciato una società in salute”.Il tour regionale “Punto Digitale Facile” proseguirà poi con le tappe di Chieti il 27 marzo, di Pescara il 17 aprile e di Teramo il 22 maggio – US270225

