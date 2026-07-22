Regione Abruzzo, Naiadi: Marsilio, investimento regionale da 5 milioni di euro per la riqualificazione energetica

Dal sito della Regione Abruzzo: L’Aquila, 22 lug. – Cinque milioni di euro di risorse FESR messi in campo dalla Regione Abruzzo per la riqualificazione energetica del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. La Giunta regionale ha approvato oggi un nuovo e importante passaggio del percorso che consentirà di realizzare gli interventi sugli impianti tecnologici della struttura, individuando i soggetti che dovranno curarne concretamente l’attuazione – «La Regione investe 5 milioni di euro per affrontare uno dei problemi più rilevanti delle Naiadi, quello legato agli elevati consumi energetici e alla necessità di ammodernare gli impianti – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio –. È un investimento significativo, attraverso il quale vogliamo rendere la struttura più efficiente, sostenibile e adeguata alle esigenze degli sportivi e delle tante famiglie che la frequentano».Le risorse regionali, provenienti dal programma FESR 2021-2027, saranno destinate agli interventi di efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.Il provvedimento approvato dalla Giunta definisce il percorso operativo per l’utilizzo dei finanziamenti – precisa la nota online. Il Comune di Pescara sarà individuato quale soggetto beneficiario e concessionario delle risorse, mentre Pescara Energia S.p.A., società pubblica in house, svolgerà le funzioni di stazione appaltante, occupandosi delle procedure per la progettazione e la successiva realizzazione degli interventi.«Le Naiadi rappresentano una parte importante della storia sportiva e sociale dell’Abruzzo – ha aggiunto Marsilio –. La Regione si assume la responsabilità di un investimento concreto per salvaguardare e rilanciare questo patrimonio – aggiunge testualmente l’articolo online. La collaborazione con il Comune di Pescara e con la società incaricata dell’attuazione ci permette di definire responsabilità precise e di procedere verso la progettazione e l’esecuzione degli interventi».La Regione manterrà la competenza e il presidio sull’attuazione dell’investimento attraverso il Servizio “Politica energetica e risorse del territorio” del Dipartimento “Territorio-Ambiente”.Con un successivo provvedimento sarà approvato l’accordo tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara che disciplinerà nel dettaglio le attività e i rapporti tra i soggetti coinvolti.K.S.260722

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it