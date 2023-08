Regione Abruzzo, Naiadi, Marsilio: lavoriamo in silenzio e testa bassa, garantisco risultato positivo e duraturo

Dal sito della Regione Abruzzo:

– Pescara, 8 ago – “Sto lavorando in silenzio e a testa bassa, insieme a tutta la squadra regionale (a partire da ARIC) e del Comune di Pescara, per dare una soluzione positiva per le Naiadi.

Voglio rassicurare tutti, utenti e lavoratori in primis, che dopo la pausa estiva l’impianto riaprirà e verrà gestito con una prospettiva pluridecennale, che permetterà l’esecuzione dei lavori di ammodernamento degli impianti e di efficientamento energetico che fino ad oggi hanno rappresentato il tallone d’Achille di questa struttura”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 2023/08/08

