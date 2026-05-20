Regione Abruzzo, Nasce il premio “Donne d’Abruzzo” per valorizzare il merito e il talento delle donne

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si chiama “Donne d’Abruzzo” la nuova iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive e al Lavoro che mira a premiare una donna abruzzese “che con il proprio lavoro abbia generato un impatto concreto in Abruzzo”. Ad annunciare l’iniziativa l’assessore Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. “Vogliamo premiare il merito e il talento – ha specificato l’assessore – di quelle donne che hanno cambiato qualcosa nella società abruzzese e che hanno permesso a questa regione di crescere significativamente nel panorama nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi oggi avviamo un percorso che vuole dimostrare quanto l’apporto che le donne danno al mondo del lavoro sia determinante, ma soprattutto vogliamo mostrare all’Abruzzo esempi virtuosi in che possono essere ripetuti da altre donne in un processo generale di crescita della società e dei suoi valori”.Previsto nella programmazione FSE 2021-2027, il premio si rivolge a donne che si siano distinte in almeno un ambito tra pubblica amministrazione; impresa femminile; innovazione nel lavoro e in ruoli non tradizionalmente femminili, e cioè donne attive in edilizia, agricoltura, logistica, sicurezza, Stem e protezionale civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le candidature verranno valutate da una commissione composta dall’assessore alle Attività produttive, da quattro esperti del mondo dell’imprenditoria, del sociale e della cultura ed un rappresentante di un’associazione femminile riconosciuta – si apprende dal portale web ufficiale. “La congiuntura è favorevole – sottolinea l’assessore Magnacca – non solo perché l’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno in tema di occupazione femminile e capacità imprenditoriale delle donne, ma anche perché abbiamo messo in campo negli ultimi mesi una serie di avvisi finanziati con l’FSE che pongono la donna al centro di progetti di sviluppo imprenditoriale e occupazionale in qualsiasi campo dell’economia regionale – si apprende dalla nota stampa. Ne è prova il successo dell’avviso Abruzzo Micro Prestiti che ha esaurito, nel giro di 10 giorni, il budget di 9,5 milioni di euro della linea B dedicata al finanziamento dell’autoimprenditoria femminile”.La prossima settimana sul sito della Regione Abruzzo verrà pubblicato l’avviso con le indicazioni e le modalità di presentazione della candidatura – viene evidenziato sul sito web. Che può essere presentata da associazioni, enti, scuole, fondazioni, singoli cittadini, comuni o istituzioni locali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it