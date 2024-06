Regione Abruzzo, Nazionale Rugby: Quaglieri, FIR e Regione insieme sino al 2026

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 21 giu. – La Federazione Italiana Rugby e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione triennale che vedrà il capoluogo abruzzese e alcune delle località regionali dalla radicata vocazione turistica divenire, dal 2024 al 2026, un punto di riferimento per l’attività rugbistica estiva – si apprende dal portale web ufficiale. A margine dell’allenamento aperto al pubblico di questa mattina allo Stadio “Tommaso Fattori”, atto conclusivo del raduno di preparazione al tour estivo nell’Oceano Pacifico dell’Italia Maschile, il Presidente federale Marzio Innocenti e l’Assessore Regionale Mario Quaglieri hanno ufficializzato la partnership tra l’organo di governo del rugby italiano e Regione Abruzzo: sino almeno al 2026 la Nazionale Maschile svolgerà all’ombra del Gran Sasso i propri raduni estivi, mentre giovani rugbiste e rugbisti da tutta Italia potranno andare alla scoperta della Regione grazie ai FIRCamp (fircamp.federugby.it) organizzati dalla Federazione con i migliori allenatori del settore tecnico – L’accordo, come già nel corso della stagione 2023/24, porterà anche le Nazionali Juniores maschili e femminili sul campo del “Fattori”, offrendo al pubblico abruzzese un crescente numero di appuntamenti con il rugby internazionale dopo il tutto esaurito fatto registrare in occasione del test-match U19 maschile della scorsa primavera tra Italia e Inghilterra – “L’Abruzzo – ha dichiarato l’assessore Mario Quaglieri – vanta una lunga storia d’amore con il rugby, uno sport che rispecchia ed esalta le migliori caratteristiche della nostra Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa estate, e nelle prossime due, gli allenamenti estivi della Nazionale Maschile e ancor più entusiasti di accogliere in Abruzzo gli appassionati di rugby di tutta Italia così da far conoscere e apprezzare le nostre ricchezze naturali, enogastronomiche e culturali – La Nazionale Maschile reduce da un Sei Nazioni che ha entusiasmato tutti gli sportivi d’Italia è un fiore all’occhiello per la Federazione e per l’intero sport italiano – riporta testualmente l’articolo online. Non vediamo l’ora, come Regione Abruzzo, di tornare ad ospitare il CT Quesada, i suoi Azzurri e tutte le altre rappresentative FIR sul territorio negli anni a venire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Del resto, il rugby non è solo uno sport, ma una scuola di vita che insegna valori fondamentali come la forza, la determinazione, il rispetto e lo spirito di squadra – si legge sul sito web ufficiale. Questi valori, incarnati da chi pratica e ama il rugby, rendono questo sport unico e straordinariamente significativo – ”“Al Fattori, da giocatore – ha aggiunto il Presidente federale Marzio Innocenti – ho disputato alcuni degli incontri più duri della mia carriera, ma su questo prato quelle rivalità si sono trasformate in amicizie destinate a durare tutta la vita, come quella con Giorgio Morelli, che oggi mi affianca alla guida della Federazione dopo essere stato un grande avversario con la maglia neroverde e un fratello con quella azzurra – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo è una terra di rugby e di rugbisti, persone dirette e orgogliose della propria provenienza – si apprende dal portale web ufficiale. Tornare qui per preparare il tour estivo, e quelli delle stagioni a venire, testimonia la volontà della Federazione di continuare a lavorare a strettissimo contatto con tutti i territori al tempo stesso, confermando il rugby come strumento di sviluppo turistico – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il Presidente Marsilio, l’assessore Quaglieri e tutta la Giunta Regionale per questa collaborazione che, ne sono certo, confermerà l’amore degli sportivi abruzzesi per il nostro Gioco e farà scoprire questa splendida Regione alla nostra comunità”. ALFA 240621

