Regione Abruzzo, Nazionale rugby: Quaglieri, venerdì punto stampa al Fattori dopo l’allenamento degli Azzurri del CT Quesada

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 17 giu. – Venerdì 21 giugno, alle ore 12, a conclusione dell’allenamento aperto al pubblico allo Stadio “Tommaso Fattori” di L’Aquila, i vertici di FIR (Federazione italiana rugby) e l’assessore regionale allo sport, Mario Quaglieri, terranno un punto stampa per presentare nuove iniziative di cui saranno insieme promotori – aggiunge la nota pubblicata. L’accesso libero al pubblico al “Fattori” sarà consentito a partire dalle ore 9.00, per assistere, alle ore 10.00, all’ultimo allenamento dell’Italrugby prima della partenza per l’Emisfero Sud. La stagione internazionale dell’Italia Maschile si accinge a vivere il proprio atto conclusivo con il tour che, nel mese di luglio, porterà la Nazionale ad affrontare in trasferta Tonga, Samoa e Giappone – Il primo grande tour estivo del post-pandemia, l’ultima volta dell’Italia nel Pacifico risale all’estate 2018, sarà preceduto, per Lamaro e compagni, da quattro giorni di preparazione allo Stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila, uno degli impianti simbolo del movimento, teatro di indimenticabili battaglie sportive negli anni più felici del rugby neroverde – Dal 19 al 21 giugno l’Italia preparerà il trittico estivo sul prato dell’impianto aquilano, prima di volare ad Auckland, principale metropoli neozelandese eletta a quartier generale per le trasferte del 5 luglio ad Apia contro Samoa e del 12 luglio a Nukualofa contro Tonga – si legge sul sito web ufficiale. ALFA, K.S. 240617

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it