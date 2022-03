Regione Abruzzo, Nomine: Sarà Toni Sorgi il nuovo direttore generale della Regione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 25 mar. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha individuato in Antonio Sorgi il nuovo Direttore generale della Regione Abruzzo, in sostituzione della dimissionaria Barbara Morgante –

La Giunta Regionale, convocata lunedì prossimo alle per 15.00, provvederà ad approvare la relativa delibera – si apprende dal portale web ufficiale. Al termine, il dottor Sorgi verrà presentato alla stampa – si legge sul sito web ufficiale. US220325

