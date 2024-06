Regione Abruzzo, Notte dei Serpenti: Aperta la call per volontari automuniti di Pescara e provincia

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 18 giu. – La Notte dei Serpenti, uno degli eventi più attesi dell’anno, è alla ricerca di giovani volontari automuniti della provincia di Pescara per collaborare alla realizzazione del grande spettacolo che si terrà il 20 luglio prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza immersiva e formativa nel mondo dello spettacolo – Ruoli disponibili:runner: supporto logistico e gestione delle commissioni;collaboratori backstage: assistenza dietro le quinte durante le prove e lo spettacolo;accompagnamento artisti: supporto e accompagnamento per gli artisti durante l’evento;catering: aiuto nella preparazione e distribuzione dei pasti per il team e gli artisti;supporto generale alla produzione: varie mansioni necessarie per il successo dell’evento – Requisiti: essere automuniti o possedere un motorino o qualsiasi altro mezzo di locomozione – Periodo di impegno: dal 6 al 21 luglio 2024. Le disponibilità dei volontari saranno valutate per determinare il periodo e le mansioni specifiche – si apprende dalla nota stampa. Perché partecipare? Un’opportunità unica per vivere un’esperienza totalizzante nel settore dello spettacolo e la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore – si apprende dalla nota stampa. Un ambiente dinamico e stimolante che arricchirà il bagaglio personale e professionale di ciascuno dei partecipanti – La partecipazione è volontaria e non prevede compenso economico – recita il testo pubblicato online. Come candidarsi: se si è interessati a questa straordinaria opportunità, occorre compilare il modulo di candidatura al seguente link: https://forms.gle/SB9CA9eXkmF9yokj6La scadenza per l’invio delle candidature è il 25 giugno 2024, a mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. US240618

