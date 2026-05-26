Regione Abruzzo, Nova Eroica Gran Sasso 2026: Marsilio e Quaglieri, tre giorni tra ciclismo e turismo sostenibile nel cuore del Gran Sasso

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Nova Eroica Gran Sasso 2026: dal 5 al 7 giugno Castel del Monte ospita la manifestazione dedicata al ciclismo e al turismo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione sportiva torna dal 5 al 7 giugno, nel cuore del Gran Sasso d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Tre giorni dedicati al ciclismo, alla scoperta del territorio e al turismo esperienziale, con percorsi tra borghi, montagne e paesaggi simbolo dell’Abruzzo – Oggi la presentazione in consiglio regionale alla presenza del Presidente Marco Marsilio e l’assessore Mario Quaglieri – precisa la nota online. Sono intervenuti, l’organizzatore de L’Eroica Marco Capoferri e il fondatore Giancarlo Brocci per illustrare il programma della manifestazione e le novità dell’edizione 2026”.Il programma prevede:venerdì 5 giugno: apertura del villaggio Nova Eroica e gli eventi di accoglienza;sabato 6 giugno: gara con partenza alle ore 9, Pasta Party, premiazioni e festa finale in piazza;domenica 7 giugno: scoperta del territorio e dei borghi del Gran Sasso, da Rocca Calascio a Santo Stefano di Sessanio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nova Eroica rappresenta una straordinaria occasione di promozione per l’Abruzzo e per le aree interne – ha dichiarato il presidente Marsilio – Siamo già oltre i 700 partecipanti, un risultato molto importante che porterà sul territorio migliaia di persone tra atleti, famiglie e accompagnatori, contribuendo ad animare l’avvio della stagione turistica e a sostenere concretamente l’economia locale – si apprende dalla nota stampa. Ma il valore di Nova Eroica Gran Sasso va oltre il singolo evento: chi scopre questi percorsi unici torna, ne parla, contribuisce a promuovere l’Abruzzo all’interno di un circuito internazionale di grande prestigio – Le iscrizioni provenienti da Paesi come Australia e Lituania, così come la presenza del vicepresidente del Parlamento europeo Robert Zīle che ospiteremo con grande orgoglio, confermano la dimensione internazionale della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo la Regione sta investendo in maniera strutturale sulle strade bianche del Gran Sasso: partiranno a luglio i lavori del primo lotto e abbiamo già finanziato il secondo, per oltre 5 milioni di euro complessivi destinati a realizzare 50 chilometri di percorsi immersi nella natura, lontani dal traffico e in piena sicurezza – È una risposta concreta ai problemi delle aree interne: stiamo costruendo, insieme ai territori, nuove opportunità di crescita, attrattività e sviluppo”.“Il connubio tra sport, turismo e valorizzazione del territorio è uno degli elementi strategici su cui la Regione continua a investire – ha aggiunto l’assessore Quaglieri –. Castel del Monte e il Gran Sasso saranno ancora una volta protagonisti di una manifestazione capace di richiamare appassionati da tutta Italia e dall’estero – riporta testualmente l’articolo online. Eventi di questo livello valorizzano il nostro patrimonio paesaggistico, i borghi e la capacità del territorio di ospitare appuntamenti sportivi internazionali legati al turismo sostenibile”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it