Regione Abruzzo, Nuoto Paralimpico “Oltre ogni limite”, Quaglieri: evento “inclusivo” nazionale a Lanciano contro barriere di ogni tipo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Lo sport inteso non solo come competizione sportiva, ma come finalità sociale, finalità inclusiva”. Ed il concetto che le vere “barriere” a volte sono nel nostro cervello e non nella limitazione fisica degli arti – precisa il comunicato. Lo ha ribadito l’assessore allo Sport, Mario Quaglieri, in occasione della conferenza stampa svoltasi a Pescara per la presentazione di: “Oltre ogni limite”- Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Paralimpico in programma il 28 e 29 novembre al Lanciano Sport Center.I Campionati Italiani Assoluti in vasca corta di nuoto paralimpico sono la massima manifestazione nazionale invernale organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). Si svolgono in vasca da 25 metri, coinvolgendo centinaia di atleti con disabilità fisiche e visive che gareggiano per il titolo italiano, spesso registrando numerosi record nazionali e internazionali – precisa il comunicato. L’assessore ricorda che la manifestazione: “si inserisce in tutta una serie di iniziative che la Regione sta realizzando per il mondo paralimpico, come quella della settimana scorsa che ha visto protagonista i mondiali di paraciclismo”. Per Quaglieri: “L Abruzzo è una regione matura sia per ospitare i grandi eventi di agonismo nazionale ed internazionale sia anche del mondo paraolimpico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono intervenuti: Ilenia Colanero, campionessa paralimpica di apnea e nuoto pinnato, testimonial dei valori del superamento del limite; Franco D’Intino, presidente Lanciano Sport Center, struttura ospitante dei Campionati Italiani; Elvia Rega, delegata FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) dell’Abruzzo; Alberto Amoroso, presidente Rotary Club Atessa Media Val di Sangro; Barbara Rosati, presidente Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, e Carlo Codagnone, presidente Lions Club Lanciano Frentania –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it