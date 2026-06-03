Regione Abruzzo, Nuova sede per il Centro per l’impiego di Roseto

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La Città di Roseto ha un nuovo Centro per l’impiego – Questa mattina c’è stato il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca, del sindaco Mario Nugnes e dei consiglieri regionali Paolo Gatti, Marilena Rossi e Enio Pavone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’apertura della nuova sede del Centro per l’impiego di Roseto rappresenta il punto di svolta in materia di servizi per il lavoro che ha visto l’impegno dell’Assessorato alle attività Produttive e Lavoro e che interesserà tutti i restanti quattordici centri.“Il percorso che l’Abruzzo ha intrapreso da qualche anno – spiega l’assessore Tiziana Magnacca – si pone l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro, di rivitalizzare le funzioni e i compiti propri dei Centri per l’impiego – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un processo di modernizzazione che riguarda tutte le 15 sedi regionali del CPI, ma che soprattutto mira a facilitare il rapporto con l’utenza che nel proprio Centro per l’impiego deve trovare tutte le risposte adeguate alla domanda di lavoro in un più attivo rapporto con le aziende”.Il processo di potenziamento dei Centri per l’impiego passa anche attraverso la ristrutturazione fisica delle attuali sedi in modo da renderle più funzionali e attrattive – si apprende dalla nota stampa. L’investimento complessivo ammonta a 26 milioni di euro e la nuova sede di Roseto è il primo step di questo percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Centro per l’impiego – sottolinea l’assessore Magnacca – deve diventare il punto di riferimento per i giovani e per tutti quelli che sono in cerca di lavoro, ma deve essere anche un punto di riferimento per le aziende che nei servizi del CPI devono trovare le soluzioni più adeguate alle proprie esigenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da Roseto parte una nuova stagione che, sono certa, aprirà una nuova fase di rapporti tra l’istituzione, il cittadino e le imprese, con l’obiettivo principale di fare dei Centri per l’impiego interfaccia affidabile ed efficiente”.La nuova sede nasce dalle ceneri della sede della Croce Rossa in via Nazionale 514. Iniziati l’anno scorso, i lavori ristrutturazione hanno avuto un costo complessivo di 900 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. E su questo punto l’assessore Magnacca ha voluto sottolineare “la grande collaborazione tra la Regione e il Comune di Roseto, grazie alla quale abbiamo ridotto i tempi di consegna dei lavori e dato risposte celeri ai cittadini – precisa il comunicato. Ma la procedura Roseto deve essere la nostra linea di condotta in relazione alle altre sedi che verranno attivare in futuro – Per questo – conclude l’assessore – diventa fondamentale il rapporto con gli enti locali territoriali e la capacità di una Regione in grado di parlare a tutti lo stesso linguaggio”.Il sindaco Nugnes ha voluto ribadire come l’apertura della nuova sede sia il risultato del lavoro congiunto e della preziosa sinergia tra Comune e Regione e degli uffici tecnici comunali, che ha visto la rigenerazione di un immobile restituito alla piena funzionalità a servizio dell’utenza di 14 comuni – precisa la nota online. Centro per l’impiego destinato a diventare punto di riferimento per creare un ponte tra domanda e offerta di lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it