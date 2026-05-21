Regione Abruzzo, Nuove risorse per corsi di formazione su sicurezza lavoro

Dal sito della Regione Abruzzo:Nuove risorse per circa 500 mila euro saranno destinate per finanziare corsi di formazione per la sicurezza nei posti di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Ad annunciare la misura è l’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, che ha fissato per giugno la data entro la quale verrà pubblicato l’avviso che permetterà alle aziende di presentare i progetti formativi in materia di sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. “Avevamo detto in occasione del Primo Maggio che avremmo investito risorse nella formazione dei lavoratori in materia di sicurezza – ha specificato l’assessore Santangelo -. È così, ma vorrei sottolineare che queste risorse servono per finanziare corsi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo, dunque, siamo al fianco delle imprese in quell’attività di sensibilizzazione e cultura della sicurezza che sta alla base di una corretta prevenzione degli incidenti sul lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Con il nuovo avviso diamo inoltre possibilità alle imprese di scegliere il miglior modello di politica sulla sicurezza adottabile all’interno della impresa stessa, nel rispetto di quel principio di flessibilità che tanto piace al mondo imprenditoriale”.La collocazione di nuove risorse sulla sicurezza nasce dalle economie che si sono generate dal precedente avviso del novembre 2024, quando furono messi a disposizione 2 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE. Di questi, ne sono stati impegnati 1,5. ”Entro la fine del mese – conclude l’assessore alla Formazione- in ragione delle concessioni rilasciate a seguito del primo avviso, partiranno corsi di formazione in 89 aziende a beneficio di 2147 lavoratori – Un dato concreto in favore della prevenzione e della cultura della sicurezza”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it