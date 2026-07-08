Regione Abruzzo, Nuovi Centri per l’impiego e nuovi servizi per l’utenza

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Una nuova stagione per i Centri per l’impiego della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il piano di potenziamento è alla fase finale e l’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha colto l’occasione per fare il punto su “un intervento destinato a cambiare l’approccio ai servizi sul lavoro da parte di un ente pubblico”.“Va a compimento – ha aggiunto l’assessore Magnacca – un Piano che ha l’ambizione di rimettere al centro del mondo del lavoro i Centri per l’impiego con nuovi servizi e nuove funzionalità. È un processo partito nel 2020 che ha fatto registrare alti e bassi anche a causa di eventi esterni alla nostra volontà, ma che negli ultimi anni ha visto una decisa accelerazione che ci permette, oggi, di avviare le nuove sedi dei Centri per l’impiego con le due prossime inaugurazioni di Ortona (16 luglio) e Pescara (17 luglio), di garantire all’utenza una presenza costante sul territorio, di ampliare il bouquet di servizi a disposizione di lavoratori, giovani e disoccupati”.Il Piano di potenziamento, che ha potuto contare su una dotazione di 23 milioni di euro, si è mosso su cinque direttrici principali: nuove sedi e ristrutturazione di quelle esistenti, potenziamento delle risorse umane con nuove assunzioni, formazione degli operatori dei Centri per l’impiego in ragione anche delle nuove funzionalità del Centri stessi, nuovi sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lavoro aperto a tutti.“E’ soprattutto un intervento che rinnova tutto l’impianto dei Centri per l’impiego – ha precisato l’assessore al Lavoro -, a cominciare dalle nuove cinque sedi che abbiamo acquistato nei capoluoghi di provincia e a Ortona, per arrivare a nuovi arredi che fanno riferimento ad un unico layout in grado di creare riconoscibilità presso l’utenza – viene evidenziato sul sito web. Che rinnova anche la parte informatica hardware e software in modo da agevolare il lavoro degli operatori del mercato del lavoro nell’erogazione dei servizi all’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Che reingegnerizza i nuovi sistemi informativi sia sul fronte della raccolta dati sia sul fronte dell’analisi dell’andamento del mercato del lavoro in modo da rimanere aggiornati e programmare politiche attive più rispondenti alle esigenze reali – aggiunge la nota pubblicata. Ed infine un intervento che dà trasparenza al mercato del lavoro creando l’Osservatorio del mercato del lavoro che sara fruibile anche all’esterno”.Sotto questo aspetto l’assessore Magnacca ha tenuto a precisare che “non si tratta di un’azione di facciata fine a sé stessa, ma di un lavoro di sostanza che vuole dare la giusta collocazione del soggetto pubblico all’interno del mercato del lavoro”. Da qui l’appello rivolto soprattutto ai giovani e alle imprese di “recarsi a nuovi Centri per l’impiego sui quali potranno contare per avviare percorsi di formazione, per migliorare le competenze acquisite o rafforzare quelle in essere – Si troveranno di fronte – conclude l’assessore – personale competente in grado di dare il giusto supporto a quelle imprese alla ricerca di personale”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it