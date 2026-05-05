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martedì, Maggio 5, 2026
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Regione Abruzzo, Nuovi incentivi per la valorizzazione e riqualificazione dei mercati rionali

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:“I mercati rionali comunali come valore aggiunto a sostegno del tessuto economico dei comuni abruzzesi”. È il commento dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all’indomani della decisione della Giunta regionale che ha approvato, su sua proposta, la delibera che sostiene la riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree mercatali pubbliche che svolgono un ruolo significativo come luoghi di coesione e aggregazione – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo previsto per questo avviso destinato alle amministrazioni comunali – prosegue l’assessore – di finanziare specifici progetti per l’ammodernamento tecnologico e per favorire l’accessibilità alle persone con disabilità o a ridotta funzionalità motoria”.La misura è destinata ai comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e 45.000 residenti – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto d’investimento proposto deve prevedere, a pena d’esclusione, una spesa tra i 20 mila e i 70 mila euro – “Un provvedimento che mira a dare decoro e funzionalità ai mercati rionali – aggiunge l’assessore Magnacca – in quanto finanzia anche interventi di riqualificazione e di adeguamento dei banchi e dei box alle normative igienicosanitarie – Puntiamo, infine, con questo provvedimento a valorizzare i mercati rionali comunali come spazi pubblici di attrattività turistica e storica oltre che socio-culturali”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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