Regione Abruzzo, Salone Libro: da D’Annunzio ai Briganti, le diverse facce dell’Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Le figure femminili in Gabriele D’Annunzio e non solo – La seconda giornata abruzzese del Salone del Libro ha toccato i temi cari della storia abruzzese, ma anche l’attualità dei linguaggi e il mondo delicato dei più piccoli – aggiunge la nota pubblicata. Grande riscontro di pubblico ha avuto la presentazione del libro di Raffaella Canovi “Lettera a Panisca” (Costa editore), dove “Panisca” è il nome in codice dato da Gabriele d’Annunzio a Caterina De Felici, figura centrale in un carteggio inedito, che rivela confidenze intime, il rapporto con la “Romanina” e dettagli inediti del Vate – si apprende dalla nota stampa. Per rimanere in tema, allo stand Abruzzo è arrivato anche Giordano Bruni Guerra, presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani, per un breve saluto anche in omaggio della collaborazione che la Regione Abruzzo ha avviato con lo storico e studioso dannunziano – aggiunge testualmente l’articolo online. Grande interesse anche per le opere edite dal giovane editore Jacopo Lupi Editore che a Torino ha presentato diverse opere di recente pubblicazione, ma soprattutto ha portato sul palco 11 autori che con una brevissima presentazione di due minuti ciascuno si sono fatti conoscere al pubblico della stand abruzzese – Una menzione a parte merita invece la presentazione di un libro di una giovane autrice abruzzese Claudia Conte, originaria di silvi, che la vita e il lavoro l’hanno portata a Brescia – A Torino ha presentato il suo ultimo lavoro “Le parole nel pozzo” (Bakemono Lab editore) realizzato insieme all’illustratrice Michela Rossi – precisa il comunicato. È la storia di Nico, una bambina silenziosa, che per difendersi dal rumore delle voci in casa, smette di parlare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È una storia per chi si è sentito, almeno una volta, non ascoltato, per chi sa che le parole possono perdersi, ma anche ritornare, se qualcuno tende una mano – recita il testo pubblicato online. Questo libro è pensato per piccoli lettori che stanno imparando a dare un nome alle proprie emozioni e per grandi lettori che non hanno smesso di ascoltarle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Torino, capitale del Risorgimento, è arrivata anche la voce dei briganti della Maiella – si legge sul sito web ufficiale. “Papè. Storie di Briganti e Brigantesse” (Ianieri edizioni) di Francesco Fanciulli porta alla ribalta il senso e la storia di epopea che ha segnato la storia della Montagna Madre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso un racconto intimo, l’autore ripercorre le vicende di uomini semplici, contadini e pastori, che durante il Risorgimento furono chiamati briganti e combatterono con coraggio contro l’invasore e l’oppressore – “Oceani allo specchio” (Radici edizioni) invece è l’ultimo titolo di Valentina Di Cesare, un’opera che raccoglie ventiquattro voci dalle diaspore, in cui autrici e autori di diversa provenienza aprono spazi di riflessione comuni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it