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Attualità

Regione Abruzzo, Salone Libro, il Ministro Zangrillo in visita allo stand Abruzzo

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Visita del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, allo stand Abruzzo al Salone del Libro di Torino – riporta testualmente l’articolo online. Accogliendo l’invito dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, il Ministro ha raggiunto intorno alle 11 lo spazio espositivo della Regione Abruzzo per salutare gli editori abruzzesi e i tanti visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Il Ministro ha avuto parole di grande affetto nei confronti dell’Abruzzo, confermano il legame particolare che lo lega alla città dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Nel suo intervento – ha commentato l’assessore Santangelo – il Ministro Zangrillo ha messo in risalto la capacità di resilienza dell’Aquila e la grande scommessa vinta nel ricostruire il tessuto sociale ed economico di un territorio segnato dalle vicende del terremoto”. Solo qualche giorno fa lo stesso Ministro è stato nel capoluogo regionale per inaugurare la Scuola nazionale della pubblica amministrazione con l’obiettivo primario di rendere la città punto di riferimento nazionale e europeo nella gestione delle emergenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Ministro Zangrillo – ha aggiunto l’assessore Santangelo – ha avuto parole di elogio anche per la scelta della Regione Abruzzo di essere presente ad iniziative di valore internazionale come il Salone del Libro, dando forza a quella strategia che la Giunta regionale sta da tempo portando avanti, fatta di valorizzazione del territorio attraverso i grandi eventi e la presenza su palcoscenici internazionali”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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