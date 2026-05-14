Regione Abruzzo, Salone Libro, il programma di domani allo stand Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:Ore 10:00: Giulia Di Giampaolo autrice di “Curiosità e Memoria” (Drakon Edizioni); ore 10:30: Meravigliose geografie interiori: incontrare le vie dell’io sono – Con Patrizia Splendiani e Giulia Di Giampaolo; ore 11:00: Hendrik Hwang autore di “Corea vissuta – incanto ossessione detox” (Drakon Edizioni); ore 11:30: Lina Colacillo autrice di “Un pesce che vola” (Drakon Edizioni) – dialoga con la giornalista e scrittrice Daniela Schembri Volpe – Ore 12:00: Annalisa Giuliani autrice di “Canto e controcanto” (Ianieri Edizioni), con il patrocinio del Comune di Atessa – Relatrice Ida D’Alonzo, media Giulio Borrelli; ore 12.45 Fabrizio Fanciulli autore di “Papè. Storie di Briganti e Brigantesse” (Ianieri Edizioni), con il patrocinio del Comune di Pretoro – recita il testo pubblicato online. Ore 14:00: Raffaella Canovi autrice di “Lettere a Panisca” (Costa Production), un’indagine filologica e umana che riporta alla luce un corpus di lettere inedite, frammenti di un mosaico che sembrava destinato a restare incompleto tra le macerie del tempo, ore 14:30 Margherita Bonfilio autrice di “Una ragazza fuori stagione” (Costa Production); ore 15:00 Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero – aggiunge testualmente l’articolo online. (Parallelo42 Contemporary Art), modera Mariantonietta Firmani, con Roberto Danovaro e Guendalina Salimei.Ore 16:00 Gianmario D’Amico autore di “Dicotomia tra ilare e serioso” (Jacopo Lupi Editore), l’opera è un flusso di pensieri, aforismi, confessioni e divagazioni colte, in cui l’autore dialoga con sé stesso, con il lettore e con il concetto di scrittura; a seguire, Mariateresa Rossini e Jacopo Lupi autori di “L’altra metà di Giove” (Jacopo Lupi Editore), a seguire Giuseppe La Boria autore di “La sindrome di Rebecca” (Jacopo Lupi Editore).Ore 17:30: Sarah Rivera autrice di “Destini Legati” (Youcanprint), modera la professoressa Flavia Florindi – precisa la nota online. Ore 18:15 Valentina Di Cesare autrice di “Oceani allo specchio” (Radici Edizioni); ore 19:00 Francesco Caraccia autore di “Le Cronache di Keheram” (Janotek srl)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it