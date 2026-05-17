Regione Abruzzo, Salone Libro, il programma di domani, ultimo giorno della manifestazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il programma di domani, lunedì 18 maggio, allo stand Abruzzo, ultimo giorno della manifestazioneOre 10:00: Biblioteca del Consiglio regionale dell’Abruzzo Presentazione video istituzionale del Consiglio regionale dell’Abruzzo – Ore 10:30: Aurelio Manzi-Silvia Scorrano-Raffaele Spadano autori di “L’Arrosticino d’Abruzzo” (Meta Edizioni), a seguire Rocco Cuzzucoli Crucitti – Silvino D’Ercole autori di “Vitivinicoltura Frentana” (Meta Edizioni), a seguire Rocco Cuzzucoli Crucitti autore di “La Costa dei Trabocchi tra il Feltrino e il Sangro” (Meta Edizioni).Ore 12 Lucia Bertolini, Andrea Comboni, Giuseppe Gerbino, Blake Wilson curatori di “Serafino Aquilano tra poesia e musica – Nuove prospettive di ricerca” (Edizioni dell’Orso); ore 12:30: Angelo LeosiniAutore di “I Monumenti Storici artistici della città dell’Aquila e i suoi contorni” (Edizione Digitale).Ore 13:00: Presentazioni a cura di Antonietta Florio, con Gabriele Tristano Oppo autore di “Barbarella” (Edizioni Solfanelli), Domenico Ciampoli autore di “Cicuta” (Edizioni Solfanelli), Primo Levi autore di “Abruzzo forte e gentile impressioni d’occhio e di cuore” (Edizioni Solfanelli), Serafino Razzi autore di “Fra Serafino E Il Viaggio Negli Abruzzi” (Edizioni Solfanelli), Gabriele D’Annunzio autore di “Le Novelle Della Pescara” (Edizioni Solfanelli), Gianandrea de Antonellis autore di “La Fine Di Candia” (Edizioni Tabula Fati), Vito Moretti autore di “Gli Anni Venuti” (Edizioni Tabula Fati).Ore 14:30 Palma Berardi autrice di “Separarsi” (Edizioni Tabula fati); ore 15:00 Elfriede Gaeng autore di “Le avventure di Olimpia e del Riccio Fritz” (Casa Editrice Carabba), a seguire Andrea Stucchi e Antonella Frixa autori di “L’elicottero di latta” (Casa Editrice Carabba), a seguire Marino Magliani autore di “Fondovalle” (Casa Editrice Carabba), a seguire Enrico Pagano autore di “In Difesa Dell’umano” (Edizioni Solfanelli).Ore 16:30: presentazione vincitori premio Letterario nazionale Neo Edizioni 2025 e presentazione della nuova edizione in corso, con lo scrittore Nicola Lucchi e la poetessa Danila Giancipoli a partire da “Il giardino dei fiori infelici” (Neo Edizioni) di Nicola Lucchi e “Fame del mare” (Neo Edizioni) di Danila Giancipoli; ore 17:00 Fausto Marcone autore di “Trittico abruzzese” (Daimon Edizioni), a seguire Pina Ranalletta autrice de “Il cuore non è solo un muscolo” (Daimon Edizioni), a seguire Renata Tomassi autrice de “Tra cielo e terra – si legge sul sito web ufficiale. .. disegniamo la vita per l’eternità” (Daimon Edizioni), a seguire Angelo Rosati autore di “L’attesa perfetta” (Daimon Edizioni), a seguire Alfredo Biondolillo autore di “Il Pestacacche” (Daimon Edizioni), a seguire Angelo Bossi autore di “La filosofia «Casa del Saluto” (Daimon Edizioni).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it