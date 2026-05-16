Regione Abruzzo, Salone libro, il programma di oggi allo stand Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:Il programma di oggi, sabato 16 maggio, allo stand Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ore 10:00 Germano Innocenti autore di “Quel rossore di tramonto sulle mura” (Daimon Edizioni); ore 10:30 Nicolina Galassi & Maurizia D’Alberto autrici de “La Principessa TIAMAT cerca aiuto” (Drakon); ore 10:55 Giovanni Baiocchetti autore di “Sviluppo territoriale e valorizzazione dei patrimoni locali – precisa il comunicato. Il caso dell’Abruzzo aquilano post-terremoto” (Mimesis edizioni, collana Kosmos). Ore 11:15 Lucio Vitullo autore di “Dall’alba al Tramonto” (Costa edizioni), a seguire Alessio Scancella autore di “Granelli di Anima” (Costa edizioni), a seguire Sandra De Felice autrice di “Souls” (Costa edizioni), a seguire Giovanna Zanetti autrice di “Olivia” (Costa edizioni), a seguire Jasemina Zeqiraj autrice di “Le avventure di Papavero – aggiunge testualmente l’articolo online. La leggenda di Rosafati” (Costa edizioni), a seguire Marcello Camplese autore di “Uomini Inutili” (Costa edizioni).Ore 12:30: Agostino Di Giovanni autore di “Cielo e Terra” (Edizioni Tabula Fati); ore 13:00: Emanuela Borgatta curatrice di “Il Trionfo Della Morte Di Gabriele D’Annunzio” (Di Felice Edizioni), a seguire Dorotea Mazzetta autrice e giornalista di “Paranza Di Parole” (Arsenio Edizioni), a seguire Ettore Picardi utore di “L’ambizione Del Caos” (Arsenio Edizioni).Ore 14:00 Riccardo De Bernardinis autore di “Oltre La Realtà”; ore 14:30 Roberto Bonu – Luigi Di Fonzo autori di “La SuperFavola – L’Origine dei SuperFavolosi” (New Star System) con Franco Sergente, per le illustrazioni; ore 15:30: Cristina Corazza autrice di “Matrimonio combinato – ..bene!” (Masciulli Edizioni); ore 16:00: Presentazione della XXI edizione del John Fante Festival, con Giovanna Di Lello, Alessio Romano e Marino Sinibaldi; ore 16:30: Graziella Porta autrice di “Una vita calpestata” (Masciulli Edizioni), a seguire Maria Rosaria Giannobile autrice di “Zefiri e Maestrali” (Masciulli Edizioni, a seguire Lorenzo Pisani autore di “La piccola luce di Luce” (Masciulli Edizioni). Ore 17:30 Giovanni Tesio autore di “Dialoghetti degli opposti” (Casa Editrice Carabba), a seguire Nicola Duberti autore di “Fentanyl 50” (Casa Editrice Carabba), a seguire Gianni Orecchioni autore di “Albergo Vittoria” (Casa Editrice Carabba). Alle ore 18 Leonardo Frassanito autore di “Dopo il silenzio” (Youcanprint)Chiusura della giornata affidata alla Daimon Edizioni, casa editrice dell’Aquila, che alle 19 darà vita al Salotto letterario di autori e poeti

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it