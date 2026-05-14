Regione Abruzzo, Salone Libro, l’Abruzzo a Torino con una proposta culturale di qualità

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Vogliamo crescere di anno in anno e la rinnovata partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro è una tappa di questo percorso”. A Torino l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha aperto lo stand Abruzzo alla manifestazione internazionale che promuove il libro e la lettura in svolgimento a Torino fino al 18 maggio – recita il testo pubblicato online. L’Abruzzo è presente con uno spazio espositivo di 100 metri quadrati, con calendario strutturato su 120 eventi e presentazioni, con l’apporto concreto di 18 editori, con un rinnovato entusiasmo che è alla base “della nuova esperienza con gli editori abruzzesi”.“Rispetto allo scorso anno, che segnava un ritorno a Torino dopo 15 anni di assenza – ha detto l’assessore Santangelo – quella di quest’anno è una presenza più forte che vuole imprimere una svolta decisiva alla promozione culturale sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Quest’anno abbiamo voluto ampiare gli spazi, valorizzare l’offerta editoriale abruzzese contando anche sulla collaborazione degli editori abruzzesi, a testimonianza del fatto che si sta ricreando un motore culturale al quale la Regione ha dato un impulso decisivo e sul quale intende muoversi la promozione dei prossimi anni”.Il Salone del libro rappresenta senza dubbio un’opportunità da cogliere soprattutto per la capacità di penetrazione della manifestazione su un mercato in continua evoluzione che vive le incertezze del momento e che per questo deve avere le giuste stimolazioni – precisa la nota online. Vale per l’editoria nazionale e ancor di più per quella regionale che ha necessità di alzare il livello della sfida – “A questi eventi bisogna partecipare – ha ribadito Roberto Santangelo – per dare giusto risalto ad un’attività per la quale l’Abruzzo non deve invidiare nulla a nessuno, perché la nostra è una storia millenaria ed essere qui significa partecipare, stare al gioco della promozione – Ed è per questo che chiedo agli editori di aprirsi, di allargare tutti i nostri orizzonti nella prospettiva di una promozione più incisiva in grado di incidere sulla nostra vita culturale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it