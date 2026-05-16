Regione Abruzzo, Salone Libro, presentata l’edizione XXI del John Fante Festival

Dal sito della Regione Abruzzo:Sono sette i semifinalisti del premio John Fante Opera Prima inserito nel John Fante Festival che quest’anno si terrà dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna – La rosa di semifinalisti è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa ospitata dallo stand Abruzzo al Salone del Libro di Torino, tenuta dalla direttrice del Festival, Giovanna Di Lello, da Alessio Romano e dal presidente della giuria del premio Opera Prima, Marino Sinibaldi – precisa il comunicato. I semifinalisti sono: Paola Darò con “La finestra del terzo piano” (Piemme editore), Lucia Fante con “Il privilegio del disastro” (Affiori-Perrone editore), Rosita Manuguerra con “Malanima” (Feltrinelli), Luca Mastrantonio con “Piombo e Latte” (Bompiani), Francesco Mazza con “Estinzione” (La nave di Teseo), Elisa Menon con “Guance bianche e rosse” (Einaudi) e Marina Zucchelli “Latte” (Rizzoli).Gli organizzatori hanno scelto la vetrina internazionale per presentare la XXI edizione di un Festival entrato ormai tra gli appuntamenti culturali più importanti in Abruzzo e che quest’anno si concentrerà sul tema della vulnerabilità presente nell’opera di John Fante – “Il John Fante Festival – ha detto l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo – è entrato con assoluto merito nel novero dei festival nazionali – La Regione sosterrà la manifestazione culturale, che in tre giorni riesce a condensare una serie di rilevanti appuntamenti culturali di stringente attualità. Penso – aggiunge l’assessore Santangelo – che la vera forza di questa manifestazione sia la capacità di leggere l’attualità del momento, ma anche la forza di una comunità che riesce a presentarsi unita e compatta agli occhi del Paese per celebrare quello che è un figlio della propria terra”La giuria che ha selezionato i sette semifinalisti è guidata dal giornalista e ormai collaboratore stabile del Festival, Marino Sinibaldi e composta da Carola Carulli, Remo Rapino e Marta Iadala – si legge sul sito web ufficiale. La scelta delle opere che sono state sottoposte all’esame della giuria è frutto del lavoro di cinque gruppi di lettura di ambito universitario: Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali università Chieti Pescara; Dipartimento di Lingua università di Chieti Pescara; Biblioteca “Vilfredo Pareto” Facoltà di Economia università Tor Vergata di Roma; Biblioteca dell’area di Giurisprudenza dell’università Tor Vergata di Roma e università degli studi di Teramo – “Quella che ci è stata data dalla Regione Abruzzo è una grande opportunità – ha sottolineato la direttrice artistica del Festival Giovanna Di Lello – e non a caso al Salone abbiamo voluto concentrare l’attenzione su un’iniziativa alla quale crediamo molto e che è destinata a far crescere il Festival. Il premio Opera Prima vuole sostenere gli autori esordienti, per questo per noi è molto importante rendere visibile l’iniziativa in un contesto nazionale”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it