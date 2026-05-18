Regione Abruzzo, Salone Libro, successo di pubblico per il libro “Veneri deformi”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Uno spazio Abruzzo stracolmo di visitatori ha accolto la presentazione del libro di Yasmina Pani “Veneri deformi” della casa editrice abruzzese di Castel di Sangro Neo Edizioni – precisa il comunicato. Un libro, ma soprattutto una testimonianza diretta che ha toccato gli animi di tutti in un dibattito partecipato e che ha confermato come le tematiche relative al disagio alimentare e affettivo siano di stringente attualità e riescano ad attirare l’attenzione, soprattutto dei più giovani – precisa la nota online. Insegnante e divulgatrice di materie linguistiche e letterarie, Yasmine Pani nella vita si occupa anche di linguaggio inclusivo e di informazione antisessista sulle questioni di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Veneri deformi” è la sua storia che si dipana in un racconto crudo e senza filtri, a tratti ironico, di un’esperienza di disturbo alimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La forza di Yasmine è la capacità di raccontare la storia senza alcuna pretesa moralistica e terapeutica; a differenza delle maggior parte delle opere che raccontano una storia simile, questo libro non offre consigli né vuole affidare messaggi di crescita e speranza al lettore – Nel confronto con i lettori Yasmine Pani appare con lo stesso profilo che emerge dal racconto: libera da pregiudizi, disposta a condividere il peso di una esperienza devastante, ma soprattutto pronta a raccontarla con lo stesso linguaggio crudo e feroce di chi combatte la quotidianità della malattia – si legge sul sito web ufficiale. In questo Yasmine Pani è sorretta da una capacità narrativa unica, a tratti sorprendente, comunque favorita dalla volontà dell’autrice di raccontare la quotidianità senza veli, quasi al limite della cronaca – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it