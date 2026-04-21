Regione Abruzzo, Salpa, Regione al lavoro per tutelare occupazione e continuità produttiva

Dal sito della Regione Abruzzo:Su convocazione dell’assessore alle Attività Produttive e Lavoro Tiziana Magnacca si è tenuto presso l’Assessorato in via Passolanciano un nuovo confronto tra sindacati e l’azienda Salpa di Roseto degli Abruzzi, per un aggiornamento della situazione industriale ed occupazionale – si apprende dalla nota stampa. “L’odierno tavolo ha visto ribadire da parte delle organizzazioni sindacali la legittima richiesta di tutela dei tanti lavoratori occupati, tra cui molti stagionali – precisa la nota online. Abbiamo appreso da parte della Società la disponibilità di riaprire il confronto in sede sindacale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo avviene pur in presenza di una fase critica di congiuntura economica con riflessi negativi ma con una prospettiva di ripresa già dai primi mesi del 2027” ha dichiarato l’assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo principale rimane quello di continuare a garantire la prosecuzione delle attività in entrambi i siti produttivi di Roseto degli Abruzzi ed Alanno e nel contempo riuscire a conciliare le aspettative occupazionali dei tanti lavoratori stagionali, utilizzati a tempo determinato – All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’assessore comunale Rosaria Ciancaione con la disponibilità ad agevolare il confronto tra le parti anche presso la sede comunale – “Auspicando che nei prossimi mesi si possa giungere alla definizione di un accordo, da parte della Regione – sottolinea in conclusione l’assessore Magnacca – come già dichiarato nel corso dei precedenti incontri, rimane costante e continua l’attenzione su Salpa e la massima disponibilità a riconvocare il tavolo istituzionale anche per la ratifica di eventuali decisioni che verranno assunte tra sindacati e azienda”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it